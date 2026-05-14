НАТО раскололось из-за Украины: Рютте выступил с жестким требованием

Генеральный секретарь Марк Рютте пытается продавить масштабное увеличение помощи Украине, однако внутри НАТО вспыхнул новый конфликт. По данным Politico, глава Альянса предложил союзникам ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% собственного ВВП. В случае одобрения эта схема может принести Украине около 143 миллиардов долларов в год – почти втрое больше нынешнего уровня поддержки.

Идею Рютте обсуждали на закрытой встрече послов НАТО в конце апреля в рамках подготовки к июльскому саммиту Альянса в Турции. По словам дипломатов, инициатива стала реакцией на растущее раздражение стран Северной Европы, Балтии, Польши и Нидерландов, которые считают несправедливым распределение финансовой нагрузки внутри блока.

Согласно данным Кильского института, именно эти государства сегодня тратят на поддержку Украины значительно большую часть своей экономики, чем ведущие страны Западной Европы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что вопрос “неравномерного участия” регулярно вызывает напряжение на закрытых переговорах союзников.

Ситуацию дополнительно осложнило решение Дональд Трамп фактически заморозить новую американскую военную помощь Киеву. После этого основная финансовая нагрузка легла на европейские государства, что усилило споры внутри НАТО.

Однако предложение Рютте уже встретило сопротивление со стороны Франции и Великобритании. Дипломаты признают: шансы на утверждение инициативы в нынешнем виде остаются невысокими, поскольку любое решение НАТО требует единогласной поддержки всех членов Альянса.

Дополнительные споры вызывает и новый кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, часть которого страны Евросоюза хотят засчитать как собственный вклад в будущие обязательства перед Киевом.

Ожидается, что вопрос станет одной из ключевых тем встречи министров иностранных дел НАТО в шведском Хельсингборге уже на следующей неделе.

