Трамп готовит новый удар по НАТО: что теперь ждет Европу

В странах НАТО все больше опасаются нового пересмотра американского военного присутствия в Европе после возвращения Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении союзников. По данным Bloomberg, в Европе ожидают новые решения Белого дома, которые могут привести к сокращению американских войск в ряде стран НАТО.

Дональд Трамп.

Среди возможных сценариев обсуждается уменьшение контингента США в Италия и Испания. Также союзники предполагают, что администрация Трампа может отказаться от планов размещения американских ракет большой дальности в Германия, согласованных еще при президентстве Джо Байдена.

По информации источников, в НАТО активно обсуждается вероятное сокращение участия США в совместных военных учениях в Европе. Кроме того, Вашингтон может перебросить часть сил из государств, считающих недостаточно "лояльными" в страны, более близкие к нынешней американской администрации.

Одним из главных кандидатов на усиление американского присутствия называют Польша. Варшава уже не раз заявляла о готовности принять дополнительные силы США и расширить военное сотрудничество с Вашингтоном.

Официально в Пентагоне отказались комментировать информацию Bloomberg. Белый дом переадресовал журналистов заявлениям госсекретаря Марко Рубио, который во время визита в Италию намекнул на возможный пересмотр роли США в Альянсе.

В настоящее время в Европе дислоцировано около 85 тысяч американских военных. В то же время, часть дипломатов и военных экспертов считает, что масштабное сокращение контингента может ударить не только по безопасности Европы, но и по стратегическим интересам самих Соединенных Штатов.

Бывший чиновник НАТО Гордон Дэвис предупредил, что резкое уменьшение присутствия США в Европе может нанести Вашингтону не меньшие потери, чем его союзникам.

