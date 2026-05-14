НАТО розкололося через Україну: Рютте виступив із жорсткою вимогою

Генеральний секретар Марк Рютте намагається продати масштабне збільшення допомоги Україні, однак усередині НАТО спалахнув новий конфлікт. За даними Politico, глава Альянсу запропонував союзникам щорічно виділяти Києву щонайменше 0,25% власного ВВП. У разі схвалення ця схема може принести Україні близько 143 мільярдів доларів на рік – майже втричі більше за нинішній рівень підтримки.

Ідею Рютте обговорювали на закритій зустрічі послів НАТО наприкінці квітня у рамках підготовки до липневого саміту Альянсу в Туреччині. За словами дипломатів, ініціатива стала реакцією на подразнення країн Північної Європи, Балтії, Польщі та Нідерландів, які вважають несправедливим розподіл фінансового навантаження всередині блоку.

За даними Кільського інституту, саме ці держави сьогодні витрачають на підтримку України значно більшу частину своєї економіки, ніж провідні країни Західної Європи.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що питання нерівномірної участі регулярно викликає напруження на закритих переговорах союзників.

Ситуацію додатково ускладнило рішення Дональда Трампа фактично заморозити нову американську військову допомогу Києву. Після цього основне фінансове навантаження лягло на європейські держави, що посилило суперечки всередині НАТО.

Проте пропозиція Рютте вже зустріла опір із боку Франції та Великобританії. Дипломати визнають: шанси на затвердження ініціативи у нинішньому вигляді залишаються невисокими, оскільки будь-яке рішення НАТО потребує одностайної підтримки всіх членів Альянсу.

Додаткові суперечки викликає новий кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро, частину якого країни Євросоюзу хочуть зарахувати як власний внесок у майбутні зобов'язання перед Києвом.

Очікується, що питання стане однією з ключових тем зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборг вже наступного тижня.

