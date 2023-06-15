НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрал детали

Страны-члены НАТО рассматривают две вероятные модели гарантий безопасности для Украины – по примеру Финляндии и Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал президент Чехии Петр Павел.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Чешский лидер отметил, что гарантии безопасности – это весьма широкий термин. Есть несколько вариантов гарантий для Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине", — заявил Петр Павел.

Он пояснил, фактически страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге то, что они уже делают для Украины. Также документально будет утверждено долгосрочный план поддержки. Фактически это гарантии, что Украина не останется одна с российской агрессией, она будет иметь надежный тыл и поддержку.

"Но конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии", — подчеркнул президент Чехии.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



