logo

BTC/USD

24887.62

ETH/USD

1635.27

LTC/USD

72.89

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрал детали
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрал детали

Идет обсуждение двух моделей гарантий безопасности для Украины, за пример взяты гарантии, которые давались Финляндии и Израилю

сегодня, 11:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Страны-члены НАТО рассматривают две вероятные модели гарантий безопасности для Украины – по примеру Финляндии и Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал президент Чехии Петр Павел.

НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрал детали

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Чешский лидер отметил, что гарантии безопасности – это весьма широкий термин. Есть несколько вариантов гарантий для Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине", — заявил Петр Павел.

Он пояснил, фактически страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге то, что они уже делают для Украины. Также документально будет утверждено долгосрочный план поддержки. Фактически это гарантии, что Украина не останется одна с российской агрессией, она будет иметь надежный тыл и поддержку.

"Но конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии", — подчеркнул президент Чехии. 

Читайте также на портале "Комментарии" — тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/prezydent-chekhiyi-intervyu-kontrnastup-zsu-nato-perehovory-zahrozy/32460111.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!