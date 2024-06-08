НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса.

Альянс готовится к войне с Россией. Фото из открытых источников

Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Издание пишет, что новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Альянс согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности на саммите в Вильнюсе. Согласно планам, американские войска высадятся в портах Нидерландов, а затем поездом переправятся через Германию в Польшу.

Другие разрабатываемые планы, сообщает издание, предполагают прибытие американских войск в порты Италии и путешествие по суше через Словению и Хорватию в Венгрию.

Отмечается, что войска также могут быть направлены в порты Греции или Турции, чтобы добраться до восточной части Альянса.

Кроме того, отмечает медиа, дополнительные планы включают прибытие войск США в порты Балкан, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

