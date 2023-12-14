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НАТО рекордно увеличил совместный военный бюджет на 2024 год: о какой сумме идет речь

Страны НАТО увеличили военный бюджет на слудующий год на 12%

сегодня, 08:48
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Кравцев Сергей
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НАТО увеличит совместные расходы оборонного альянса в следующем году. Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 миллиарда евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 миллионов евро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

НАТО рекордно увеличил совместный военный бюджет на 2024 год: о какой сумме идет речь

НАТО. Фото: из открытых источников

Замгенсека НАТО Мирча Джоане отметил, что увеличение и расширение использования совместного финансирования НАТО позволяет членам Альянса более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности. "Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю членов Альянса. В турбулентные времена нам это нужно как никогда", – сказал он.


Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций во всем мире. Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая охватывает крупные строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

"Бюджеты совместного финансирования укрепляют НАТО, обеспечивая основные силы и средства, способствуя сдерживанию, обороне и оперативной совместимости, а также поддерживая консультации и принятие решений на самом высоком уровне.", – заявили в НАТО.

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