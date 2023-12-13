Байден подтвердил, что будущее Украины в НАТО, но есть один нюанс

Как и было обусловлено на саммите НАТО в Вильнюсе, Украина может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), но только после того, как США убедятся, что Киев вышел победителем в войне против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге в Белом доме сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", — заявил глава Белого дома.

Также президент США высказался о долгосрочной помощи, которую Киев должен получать от своих партнеров.

"Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами Группы семи в Вильнюсе и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом", – высказался американский лидер.

Отметим, на этом же брифинге Джо Байден подтвердил, что главная цель в войне, которая разверчивается на украинской территории – это победа Украины. В частности, по убеждению главы Белого дома, эта победа означает, что Украина – это суверенное и независимое государство, которое способно защищать себя сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию.

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