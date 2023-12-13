logo

BTC/USD

41192.44

ETH/USD

2176.44

LTC/USD

71.70

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден подтвердил, что будущее Украины в НАТО, но есть один нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден подтвердил, что будущее Украины в НАТО, но есть один нюанс

Джо Байден заявил, что будущее Украины в НАТО, но Штаты только должны убедиться, что украинцы выиграют войну

сегодня, 08:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как и было обусловлено на саммите НАТО в Вильнюсе, Украина может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), но только после того, как США убедятся, что Киев вышел победителем в войне против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге в Белом доме сделал президент США Джо Байден.

Байден подтвердил, что будущее Украины в НАТО, но есть один нюанс

Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", — заявил глава Белого дома.


Также президент США высказался о долгосрочной помощи, которую Киев должен получать от своих партнеров.

"Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами Группы семи в Вильнюсе и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом", – высказался американский лидер.

Отметим, на этом же брифинге Джо Байден подтвердил, что главная цель в войне, которая разверчивается на украинской территории – это победа Украины. В частности, по убеждению главы Белого дома, эта победа означает, что Украина – это суверенное и независимое государство, которое способно защищать себя сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему повторяется история Второй мировой: что происходит на фронтах российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало – какие ожидания от визита Владимира Зеленского в США: почему он происходит именно сейчас.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!