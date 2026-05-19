НАТО резко предупредило Россию: возможный удар по Калининграду

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО есть достаточно военных возможностей, чтобы в случае конфликта нейтрализовать российские военные объекты в Калининградской области. Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны и ракетных базах, которые Россия годами усиливала в этом анклаве между Польшей и Литвой.

Кястутис Будрис.

Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Москва превратила Калининград в "крепость" с современными ракетными комплексами и средствами ПВО.

"Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. В случае необходимости у НАТО есть средства, чтобы уравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там", — заявил Будрис.

Глава литовского МИД также предупредил, что Европа не должна недооценивать риски возможного масштабного противостояния с Россией. По его мнению, ошибочно представление, что потенциальный конфликт затронет только государства восточного фланга НАТО.

По словам Будриса, в случае серьезного прорыва фронта последствия ощутит весь Европейский Союз. Дипломат считает, что именно поэтому странам Европы необходимо усиливать свою оборону и уменьшать зависимость от США в сфере безопасности. Министр обратил внимание, что значительная часть оборонных планов НАТО до сих пор опирается на американские возможности, в частности, спутниковую разведку и логистическую поддержку. Отдельно Будрис отметил необходимость сокращения зависимости ЕС от России, прежде всего в энергетическом секторе.

