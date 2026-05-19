Головна Новини Світ НАТО НАТО різко попередило Росію: можливий удар по Калінінграду
НОВИНИ

НАТО різко попередило Росію: можливий удар по Калінінграду

НАТО має можливості для знищення російських баз у Калінінграді у разі конфлікту.

19 травня 2026, 09:45
Slava Kot

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має достатньо військових можливостей, аби у разі конфлікту нейтралізувати російські військові об’єкти в Калінінградській області. Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони та ракетні бази, які Росія роками посилювала в цьому анклаві між Польщею та Литвою.

Кястутіс Будріс. Фото з відкритих джерел

Кястутіс Будріс в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung заявив, що Москва перетворила Калінінград на "фортецю" з сучасними ракетними комплексами та засобами ППО.

"Ми маємо показати росіянам, що здатні прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. У разі необхідності НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази, розташовані там", — заявив Будріс.

Глава литовського МЗС також попередив, що Європа не повинна недооцінювати ризики можливого масштабного протистояння з Росією. На його думку, помилковим є уявлення, що потенційний конфлікт зачепить лише держави східного флангу НАТО.

За словами Будріса, у випадку серйозного прориву фронту наслідки відчує весь Європейський Союз. Дипломат вважає, що саме тому країнам Європи необхідно посилювати власну оборону та зменшувати залежність від США у сфері безпеки. Міністр звернув увагу, що значна частина оборонних планів НАТО досі спирається на американські можливості, зокрема супутникову розвідку та логістичну підтримку. Окремо Будріс наголосив на необхідності скорочення залежності ЄС від Росії, насамперед в енергетичному секторі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські дронарі шокували НАТО на навчаннях у Швеції.

Також "Коментарі" писали, що в Росії заговорили про поразку у війні проти України.



Джерело: https://www.nzz.ch/pro/litauens-aussenminister-kestutis-budrys-ueber-europa-russland-und-die-nato-ld.10006147
