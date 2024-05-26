НАТО сделало предупреждение Китаю о войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не может иметь хорошие отношения с Западом в момент, когда Пекин усиливает свою поддержку России в войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Столтенберга изданию Die Welt.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг подчеркнул, что китайская поддержка России в войне в Украине представляет угрозу сотрудничеству со странами Запада.

"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время Пекин разжигает войну в Европе. Вы не можете иметь и то, и другое", — сказал Столтенберг.

Глава НАТО указал, что России важно иметь поддержку Китая для продолжения войны в Украине. По его словам, Россия получает от КНР продукцию, применяемую для производства оружия, которое впоследствии используется на войне в Украине.

"Существует очевидный рост продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов для использования против Украины", – добавил Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, как Вашингтон будет наказывать Китай за сотрудничество с РФ. По словам Блинкена, Китай пока не снабжает оружие России, однако Москва получает 70% всех станков и 90% всех микросхем от КНР.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на обвинения Британии по поставкам оружия России для войны в Украине. В МИД КНР ответили, что такие заявления безосновательны и безответственные. Кроме того, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь добавил, что Великобритания лишь "подливает масло в огонь".