НАТО срочно созывает заседание из-за атак РФ в Черном море: на что в этот раз решился Путин

Послы стран НАТО соберутся на следующей неделе для обсуждения инцидентов с коммерческими судами у берегов Румынии и Болгарии, пострадавшими в результате предполагаемых атак беспилотников. Об этом сообщает France 24.

НАТО. Фото: из открытых источников

Наиболее серьезный эпизод произошел утром 15 октября. У побережья Румынии загорелся танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино, следовавший из Туниса в Румынию. Судно находилось примерно в 24 километрах к юго-востоку от Сулины. Пятерых членов экипажа удалось спасти, однако еще семеро числятся пропавшими без вести.

Для поисковой операции задействовали два вертолета Black Hawk и два судна с медицинскими специалистами. Сильное волнение моря осложнило спасательные работы.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что оба судна, фигурирующие в последних инцидентах, подверглись атакам дронов. При этом он не стал напрямую обвинять Россию, подчеркнув необходимость установить все обстоятельства произошедшего.

Накануне, вечером 14 октября, пожар вспыхнул на танкере Yara J под флагом Коморских островов, находившемся в территориальных водах Румынии. Экипаж самостоятельно справился с огнем, пострадавших не было.

Оба судна стояли на якоре неподалеку от устья канала Сулина, обеспечивающего выход к Дунаю. Этот маршрут имеет стратегическое значение для украинского экспорта, особенно после российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

Обстановка остается напряженной и у берегов Болгарии. 13 октября беспилотники атаковали два судна, одно из которых затонуло. Болгарские власти заявили, что пока не располагают достаточными доказательствами происхождения дронов, хотя подозревают возможную причастность России.

Предстоящее заседание НАТО станет площадкой для обсуждения угроз морскому судоходству и безопасности в Черноморском регионе.

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