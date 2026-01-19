НАТО теряет смысл: в Европе заговорили о новом союзе

Президент США открыто заявляет о намерении установить контроль над Гренландией и угрожает экономическим санкциям странам, которые будут этому мешать.

НАТО и Европа переживают очередной кризис. Фото: из открытых источников

В европейских столицах такие заявления воспринимают как прямую угрозу суверенитету союзника по НАТО Дании и как переломный момент в отношениях с Вашингтоном. Об этом пишет Politico.

По информации издания, в дипломатических кругах ЕС все чаще звучит мнение, что нынешний кризис может означать фактический разрыв трансатлантического союза безопасности. Некоторые чиновники считают, что НАТО теряет смысл, если один из членов альянса угрожает другому силой или принуждением.

В частных разговорах европейские чиновники называют идею аннексии Гренландии "безумием" и "бредом", переходящей все возможные красные линии. По их мнению, США при нынешнем курсе перестают быть не только надежным торговым партнером, но и гарантом безопасности.

"Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо сделать упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности", — сказал высокопоставленный чиновник одного из европейских правительств.

Издание отмечает, что уже началась координация между странами ЕС по альтернативной архитектуре безопасности.

Один из вариантов — трансформация так называемой "коалиции желающих", которая сначала формировалась для поддержки Украины, в более широкий альянс безопасности. Именно эта коалиция создала тесные неформальные связи между правительствами, которые теперь могут стать основой нового формата оборонного сотрудничества — с Украиной как ключевым элементом, поскольку вступление в НАТО для нее фактически заблокировано.

В то же время, в Европе признают, что полный разрыв с США будет означать конец более 80 лет тесного военно-политического партнерства и серьезно ударит и по самым американским возможностям. В частности, по возможности действовать на Ближнем Востоке и в Африке без европейской инфраструктуры и баз.

Тем не менее, все больше правительств приходят к выводу, что стратегическая автономия Европы становится не выбором, а необходимостью. Некоторые лидеры, в частности премьер Италии Джорджа Мэлони, еще пытаются сохранить диалог с Вашингтоном, однако гренландский кризис заставил многих в ЕС серьезно готовиться к сценарию, в котором США больше не являются фундаментом европейской безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", заявления США о возможном установлении контроля над Гренландией спровоцировали серьезный кризис внутри НАТО и подвергли сомнению единство Североатлантического альянса. Намерение президента США Дональда Трампа достичь "полной и абсолютной покупки Гренландии" вызвало резкую реакцию европейских союзников и заметно обострило трансатлантические отношения.