commentss НОВИНИ Всі новини

Про статтю 5 НАТО тепер можна забути: що сталося з Альянсом останні тижні

Тарифні загрози США та ідея «купівлі» острова загострили трансатлантичний конфлікт

19 січня 2026, 10:52
Автор:
Кравцев Сергей

Заяви США про можливе встановлення контролю над Гренландією спровокували серйозну кризу всередині НАТО та поставили під сумнів єдність Північноатлантичного альянсу. Намір президента США Дональда Трампа досягти "повної та абсолютної купівлі Гренландії" викликав різку реакцію європейських союзників і помітно загострив трансатлантичні відносини, пише The Economist.

Про статтю 5 НАТО тепер можна забути: що сталося з Альянсом останні тижні

17 січня Дональд Трамп пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на імпорт із восьми європейських країн, які за два дні до цього направили військові контингенти до Гренландії. За словами американського президента, вже у червні тариф може зрости до 25% і діятиме до досягнення угоди про перехід острова під контроль США. У соцмережах Трамп звинуватив союзників у створенні "вкрай небезпечної ситуації для безпеки та виживання нашої планети".

Переговори між американськими та датськими чиновниками, які минули минулого тижня, завершилися безрезультатно. На цьому тлі у Гренландії та Данії пройшли масові акції протесту під гаслом "територія не продається". Європейські лідери жорстко відреагували на тиск Вашингтона. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що жодні погрози не вплинуть на позицію Європи, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що ЄС не піддасться шантажу, а глава британського уряду Кір Стармер назвав дії США "абсолютно помилковими".

У Європі посилюються побоювання, що навіть без застосування сили можливе безкровне поглинання Гренландії підірве довіру до статті 5 НАТО про колективну оборону. Колишня посланка США при Альянсі Джулі Сміт зазначає, що подібний прецедент може серйозно послабити здатність НАТО протистояти Росії, навіть якщо союз продовжить існувати формально.

Якщо потрібно – можу підготувати коротшу версію, аналітичну колонку або варіант з акцентом на економічні наслідки для США та ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа готова створити новий альянс замість НАТО: чи буде в ньому Україна.




Джерело: https://www.economist.com/europe/2026/01/17/americas-hunger-for-greenland-is-tearing-nato-apart
