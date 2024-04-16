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НАТО требуется буфер. Генерал США назвал причины, почему нужно все же защитить Украину

Размещение Украины имеет большое значение, поэтому НАТО должна ее все же защитить об этом в интервью Радио Свобода заявил генерал-майор в отставке Дэвид Грандж. При этом он выразил надежду, что США все же выделят деньги для ВСУ

сегодня, 15:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сейчас очень многое находится на кону, поэтому НАТО должно принять решение и защитить Украину, считает Дэвид Грандж.

НАТО требуется буфер. Генерал США назвал причины, почему нужно все же защитить Украину

Украина НАТО

"Людям необходимо помнить, что речь идет не только об Украине как таковой, но и о ее географическом положении. НАТО необходимо иметь буфер, размещение Украины имеет огромное значение и именно поэтому ее необходимо защитить",
– заявил американский генерал.

При этом он добавил, что США рано или поздно все же примут решение о выделении помощи Украине, которая ей чрезвычайно нужна.

Кроме того, американский генерал добавил, что армия страны-агрессора чувствует, что сейчас имеет преимущества на фронте. При этом он спрогнозировал, что захватчики организуют большое наступление уже летом. Однако, добавил Грандж, РФ может изменить планы. Такое решение будет зависеть от того, примут ли Соединенные Штаты решение о выделении помощи для Сил обороны и сможет ли Европа усилить свою поддержку. При этом он подчеркнул, что ресурсы сокращаются у всех, при том что каждому нужно иметь собственные резервы для других угроз, стоящих перед США и партнерами, кроме Украины.

Грандж считает, что война в Украине продлится еще долго. Во-первых, говорит он, если Украина хочет восстановить свои границы по состоянию на 2014 год, то это потребует много времени и усилий. Во-вторых, даже для того, чтобы защитить все то, что находится сейчас под контролем ВСУ, тоже нужно время.

Именно поэтому, считает американский генерал, Украине необходимо провести качественную мобилизацию. По его словам, будущих военных нужно хорошо научить и перестроиться на то, что "игра будет длинной", и война не закончится скоро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США приучают Украину к жестокой реальности, в которой она может терять территории.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/mobiliyatsia-ukrayina-viyna-ssha-general/32906380.html
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