НАТО трещит под давлением: какие заявления США разозлили Берлин
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО трещит под давлением: какие заявления США разозлили Берлин

Германия предупреждает Вашингтон о риске раскола Альянса, тогда как в Пентагоне уже говорят о новой модели НАТО 3.0

13 февраля 2026, 14:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Последние заявления представителей властей США вызвали серьезное раздражение среди союзников по НАТО и усилили напряжение внутри Альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Sky News.

НАТО трещит под давлением: какие заявления США разозлили Берлин

Германия и США. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на то, что НАТО остается функциональной на военном и политическом уровнях, Альянс сталкивается с внутренним давлением и растущим отчуждением. Особую обеспокоенность вызывают сигналы из Вашингтона, ставящие под сомнение традиционные принципы сотрудничества.

Вадефуль подчеркнул, что Мюнхенская конференция по безопасности станет ключевой возможностью для откровенного диалога и поиска общих позиций. По его словам, Германия намерена прямо донести США, что Европа остается критически важным партнером, а единство Альянса имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Причиной напряжения стали, в частности, заявления заместителя главы Пентагона Элбридж Колби, заявившего о завершении эпохи однополярного мира и необходимости радикального пересмотра роли НАТО. В Вашингтоне считают, что Североатлантический союз должен вернуться к своей базовой миссии сдерживания, а европейские страны должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

В Пентагоне также заявили о необходимости перехода к новой концепции НАТО 3.0, которая предусматривает более прагматичный подход к безопасности и адаптацию к современным угрозам. На этом фоне эксперты предупреждают: разные стратегические видения будущего Альянса могут стать серьезным испытанием для его единства в условиях глобальной нестабильности.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабные военные учения НАТО в Эстонии обнаружили серьезные уязвимости Альянса перед угрозами современной войны с массовым применением беспилотников. Как сообщает The Wall Street Journal, результаты маневров стали тревожным сигналом для военного руководства.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-regions-hit-by-more-deadly-russian-strikes-as-putin-detects-threat-to-his-power-12541713?postid=11047555#liveblog-body
