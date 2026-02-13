НАТО трещит под давлением: какие заявления США разозлили Берлин

Последние заявления представителей властей США вызвали серьезное раздражение среди союзников по НАТО и усилили напряжение внутри Альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Sky News.

Германия и США. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на то, что НАТО остается функциональной на военном и политическом уровнях, Альянс сталкивается с внутренним давлением и растущим отчуждением. Особую обеспокоенность вызывают сигналы из Вашингтона, ставящие под сомнение традиционные принципы сотрудничества.

Вадефуль подчеркнул, что Мюнхенская конференция по безопасности станет ключевой возможностью для откровенного диалога и поиска общих позиций. По его словам, Германия намерена прямо донести США, что Европа остается критически важным партнером, а единство Альянса имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Причиной напряжения стали, в частности, заявления заместителя главы Пентагона Элбридж Колби, заявившего о завершении эпохи однополярного мира и необходимости радикального пересмотра роли НАТО. В Вашингтоне считают, что Североатлантический союз должен вернуться к своей базовой миссии сдерживания, а европейские страны должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

В Пентагоне также заявили о необходимости перехода к новой концепции НАТО 3.0, которая предусматривает более прагматичный подход к безопасности и адаптацию к современным угрозам. На этом фоне эксперты предупреждают: разные стратегические видения будущего Альянса могут стать серьезным испытанием для его единства в условиях глобальной нестабильности.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабные военные учения НАТО в Эстонии обнаружили серьезные уязвимости Альянса перед угрозами современной войны с массовым применением беспилотников. Как сообщает The Wall Street Journal, результаты маневров стали тревожным сигналом для военного руководства.



