НАТО тріщить під тиском: які заяви США роздратували Берлін

Останні заяви представників влади США викликали серйозне роздратування серед союзників по НАТО та посилили напругу всередині Альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Sky News.

Німеччина та США. Фото: з відкритих джерел

За його словами, попри те, що НАТО залишається функціональним на військовому і політичному рівнях, Альянс стикається з внутрішнім тиском і зростаючим відчуженням. Особливе занепокоєння викликають сигнали з Вашингтона, які ставлять під сумнів традиційні принципи співпраці.

Вадефуль наголосив, що Мюнхенська конференція з безпеки стане ключовою можливістю для відвертого діалогу і пошуку спільних позицій. За його словами, Німеччина має намір прямо донести США, що Європа залишається критично важливим партнером, а єдність Альянсу має стратегічне значення для обох сторін.

Причиною напруги стали, зокрема, заяви заступника глави Пентагону Елбридж Колбі, який заявив про завершення епохи однополярного світу і необхідність радикального перегляду ролі НАТО. У Вашингтоні вважають, що Альянс має повернутися до своєї базової місії стримування, а європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

У Пентагоні також заявили про необхідність переходу до нової концепції "НАТО 3.0", яка передбачає більш прагматичний підхід до безпеки та адаптацію до сучасних загроз. На цьому тлі експерти попереджають: різні стратегічні бачення майбутнього Альянсу можуть стати серйозним випробуванням для його єдності в умовах глобальної нестабільності.

