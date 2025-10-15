Министры обороны государств НАТО сегодня дол в Брюсселе для того, чтобы усилить ответ Североатлантического Альянса на агрессивные действия России. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Джон Хили. Фото: из открытых источников

Великобритания и НАТО хотят продемонстрировать силу и единство всех союзников перед российской угрозой, убежден британский министр.

"Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются, чтобы усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение Путина на территорию НАТО является безрассудным, опасным и абсолютно недопустимым", – заявил Хили.

Он отметил, что, несмотря на то, преднамеренные поступки России или нет, "Путин следит за нашими действиями".

"Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. Мы должны ответить на его (Путина – ред.) эскалацию нашей силой. Поэтому сегодня мы усиливаемся вместе", – акцентировал британский министр.

Глава Минобороны Великобритании объявил, что Лондон продолжит участие в миссии НАТО Eastern Sentry: британские истребители и в дальнейшем будут осуществлять полеты над Польшей до конца года.

"Мы также наращиваем производство дронов для Украины, поставив в этом году более 100 тысяч дронов, а также совместно с Украиной создаем новые, усовершенствованные перехватывающие беспилотники", – рассказал Джон Хили.

"Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий", — отметили эксперты Института изучения войны.



