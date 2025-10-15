НАТО посилить відповідь на агресію Росії: у Британії зробили заяву

Міністри оборони держав НАТО сьогодні долали у Брюсселі для того, щоб посилити відповідь Північноатлантичного Альянсу на агресивні дії Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр оборони Великобританії Джон Хілі перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств.

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

Великобританія та НАТО хочуть продемонструвати силу та єдність усіх союзників перед російською загрозою, переконаний британський міністр.

"Сьогодні Великобританія і країни НАТО збираються посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудним, небезпечним і абсолютно неприпустимим", — заявив Хілі.

Він зауважив, що, незважаючи на те, навмисні вчинки Росії чи ні, "Путін стежить за нашими діями".

"Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на його ескалацію нашою силою. Тому сьогодні ми посилюємося разом", — наголосив британський міністр.

Глава Міноборони Великобританії оголосив, що Лондон продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry: британські винищувачі й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

"Ми також нарощуємо виробництво дронів для України, поставивши цього року понад 100 тисяч дронів, а також спільно з Україною створюємо нові, удосконалені перехоплюючі безпілотники", – розповів Джон Хілі.

"Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть", — зазначили експерти Інституту вивчення війни.



