Главная Новости Мир Россия РФ все-таки готовит вторжение в страны Балтии: в США раскрыли факты
РФ все-таки готовит вторжение в страны Балтии: в США раскрыли факты

В ISW отметили, РФ нашла "знакомые" нарративы для стран Балтии, чтобы объяснить вероятное вторжение

15 октября 2025, 10:15
Автор:
Кравцев Сергей

Кремль использует "хорошо знакомые" нарративы против стран Балтии, которые при необходимости помогут объяснить причины для вероятного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны (ISW).

РФ все-таки готовит вторжение в страны Балтии: в США раскрыли факты

Кремль. Фото: из открытых источников

"Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий", — отметили эксперты Института изучения войны.

В частности, речь идет об освобождении "братских" народов, предоставлении "дополнительных прав и свобод", а также поддержке русскоязычных.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим готовится развернуть приблизительно два миллиона военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным людским ресурсам в момент, когда российский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, продолжающую наступление в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

Журналисты отмечают, поправки к закону, которые, как ожидается, получат поддержку депутатов, позволят призывать резервистов в мирное время, а не только после официального объявления войны, ведь Москва до сих пор называет свое вторжение в Украину "специальной военной операцией".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле уже сделали несколько истерических заявлений о "Томагавках". Медведев всех пугал грязной бомбой, а Песков – остановился в шаге от Третьей мировой. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-14-2025/
