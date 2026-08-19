НАТО уже готовит ответ на нападение России: стали известны все этапы

НАТО разработало концепцию наземных боевых действий в случае масштабного нападения России на страны Альянса. Документ предусматривает последовательность действий в случае российских ракетных и дроновых ударов, а также возможного наземного вторжения. Об этом сообщает Bild.

НАТО. Фото: из открытых источников

Основными задачами НАТО в случае такого сценария должна стать остановка российского наступления и максимальное ослабление военных возможностей России.

Речь идет о документе под названием NATO Land Warfighting Concept – "Концепция наземных боевых действий НАТО". Ее разработку, по данным издания, возглавлял майор Вооруженных сил США Эндрю Пингрей.

Сначала – охота на российские ракеты

По описанию концепции, Россия в случае нападения, в частности, на страны Балтии, может начать атаку с массированных ракетных и дроновых ударов, а затем перейти к наземному наступлению с применением танков и другой бронетехники.

Первой задачей сил НАТО должно стать подавление российских ракетных возможностей.

Для этого Альянс может использовать истребители, ракеты и беспилотники, чтобы выявлять и выводить из строя пусковые установки и другие ракетные системы противника.

Одним из ключевых направлений в этом сценарии может стать Калининградская область, где Россия сосредоточила значительное количество зенитных и ракетных комплексов.

Между Россией и НАТО хотят создать "автономную зону"

Параллельно на границах с Россией и Беларусью Альянс планирует создать так называемую "автономную зону" — фактически технологический барьер, который должен замедлять или останавливать продвижение российских войск.

По замыслу в этой зоне главную роль будут играть беспилотники и автономные военные системы.

Постоянно размещать значительные подразделения военных НАТО не планируют. В случае же продвижения российских сил дроны и беспилотные системы должны атаковать, сдерживать и истощать наступающую группировку.

Следующий этап – удары по российской логистике

Если Россия продолжит наступление, концепция предусматривает возможность нанесения ударов по военным объектам уже на территории РФ.

Главными целями могут стать элементы логистики, обеспечивающие русскую армию: аэродромы, военные фабрики, мосты и железнодорожные узлы.

Логика такого подхода состоит в том, чтобы лишить российские войска возможности быстро пополнять запасы, опрокидывать резервы и формировать новые волны наступления.

К операциям могут привлечь противников Путина. Еще одним элементом концепции, по данным Bild, есть возможность использования сил россиян, выступающих против режима Владимира Путина.

Также рассматривается создание своеобразного "воздушного моста", с помощью которого в Россию могут доставлять дроны и роботизированные системы для ударов по военной инфраструктуре, в том числе по базам и аэродромам.

В то же время, документ не предусматривает завоевания территории России. Основная цель – остановить наступление, отвергнуть российские войска и заставить их вернуться за пределы территории стран НАТО.

Кремлю фактически показывают сценарий будущего ответа

Особенность новой концепции состоит в том, что НАТО, по данным издания, не стремится полностью скрывать принципы своего возможного реагирования.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп открыл Путину дверь для атаки на НАТО: что произошло.