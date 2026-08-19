НАТО вже готує відповідь на напад Росії: стали відомі всі етапи

НАТО розробило концепцію наземних бойових дій на випадок масштабного нападу Росії на країни Альянсу. Документ передбачає послідовність дій у разі російських ракетних і дронових ударів, а також можливого наземного вторгнення. Про це повідомляє Bild.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Основними завданнями НАТО у разі такого сценарію мають стати зупинка російського наступу та максимальне послаблення військових можливостей Росії.

Йдеться про документ під назвою NATO Land Warfighting Concept — "Концепція наземних бойових дій НАТО". Її розробку, за даними видання, очолював майор Збройних сил США Ендрю Пінгрей.

Спочатку – полювання на російські ракети

За описом концепції, Росія в разі нападу, зокрема на країни Балтії, може розпочати атаку з масованих ракетних і дронових ударів, а згодом перейти до наземного наступу із застосуванням танків та іншої бронетехніки.

Першим завданням сил НАТО має стати придушення російських ракетних можливостей.

Для цього Альянс може використовувати винищувачі, ракети та безпілотники, щоб виявляти та виводити з ладу пускові установки й інші ракетні системи противника.

Одним із ключових напрямків у такому сценарії може стати Калінінградська область, де Росія зосередила значну кількість зенітних і ракетних комплексів.

Між Росією та НАТО хочуть створити "автономну зону"

Паралельно на кордонах із Росією та Білоруссю Альянс планує створити так звану "автономну зону" — фактично технологічний бар'єр, який має сповільнювати або зупиняти просування російських військ.

За задумом, у цій зоні головну роль відіграватимуть безпілотники та автономні військові системи.

Постійно розміщувати там значні підрозділи військових НАТО не планують. Натомість у разі просування російських сил дрони та безпілотні системи мають атакувати, стримувати й виснажувати наступаюче угруповання.

Наступний етап – удари по російській логістиці

Якщо Росія продовжить наступ, концепція передбачає можливість завдання ударів по військових об'єктах уже на території РФ.

Головними цілями можуть стати елементи логістики, які забезпечують російську армію: аеродроми, військові заводи, мости та залізничні вузли.

Логіка такого підходу полягає в тому, щоб позбавити російські війська можливості швидко поповнювати запаси, перекидати резерви та формувати нові хвилі наступу.

До операцій можуть залучити противників Путіна. Ще одним елементом концепції, за даними Bild, є можливість використання сил росіян, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

Також розглядається створення своєрідного "повітряного мосту", за допомогою якого до Росії можуть доставляти дрони та роботизовані системи для ударів по військовій інфраструктурі, зокрема базах та аеродромах.

Водночас документ не передбачає завоювання території Росії. Основна мета – зупинити наступ, відкинути російські війська та змусити їх повернутися за межі території країн НАТО.

Кремлю фактично показують сценарій майбутньої відповіді

Особливістю нової концепції є те, що НАТО, за даними видання, не прагне повністю приховувати принципи свого можливого реагування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп відчинив Путіну двері для атаки на НАТО: що сталося.