На учениях Hedgehog в Эстонии небольшое подразделение Вооруженных сил Украины продемонстрировало неожиданно высокий уровень боевой эффективности, "разгромив" натовские войска. Об этом раньше сообщило издание The Wall Street Journal, а теперь украинские военные раскрыли новые детали сделки на своих официальных страницах.

Украинские военные. Фото из открытых источников

В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis, экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog, а также представители Интернационального легиона ГУР МО Украины и системы ситуационной осведомленности Delta. Задача команды заключалась в моделировании поражения сил условного противника, минировании логистических маршрутов и доставке грузов дружественным подразделениям.

По словам бойца 412-й бригады с позывным Ник, украинские военные обнаружили противника с помощью аэроразведки на комплексе Vector и применили массированные удары дронами.

"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению разными комплексами БПЛА", — рассказал украинский военный.

Войска НАТО действовали по классическим методикам, в то время как украинские силы на основе практики полученной во время войны против РФ. Военные ВСУ обратили внимание на ошибки группировок НАТО, в частности, техника двигалась большими колоннами без надлежащей маскировки, пехота не использовала укрытия, а маршруты не проверялись на наличие мин.

Результаты учений послужили настоящим шоком для западных партнеров. Украинская команда из 10 бойцов за пол дня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла около 30 ударов по другим целям. Военные отметили, что технологии дронов кардинально изменяют современное поле боя и призвали НАТО переосмыслить тактику ведения боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск, в частности, стран НАТО, в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США предлагают Путину вручить приз "Человек года НАТО".