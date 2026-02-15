logo_ukra

НАТО в шоці: невеликий український підрозділ повністю розгромив натівські війська

Невеликий підрозділ ЗСУ ефективно розгромив натівські війська на навчаннях у Естонії.

15 лютого 2026, 11:00
Slava Kot

На навчаннях Hedgehog в Естонії невеликий підрозділ Збройних сил України продемонстрував несподівано високий рівень бойової ефективності, "розгромивши" натівські війська. Про це раніше повідомило видання The Wall Street Journal, а тепер українські військові розкрили нові деталі операції на своїх офіційних сторінках.

НАТО в шоці: невеликий український підрозділ повністю розгромив натівські війська

Українські військові. Фото з відкритих джерел

До складу української команди увійшли оператори бомберів 412-ї бригади Nemesis, екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog, а також представники Інтернаціонального легіону ГУР МО України та системи ситуаційної обізнаності Delta. Завдання команди полягало у моделюванні ураження сил умовного противника, мінуванні логістичних маршрутів та доставці вантажів дружнім підрозділам.

За словами бійця 412-ї бригади з позивним Нік, українські військові виявили противника за допомогою аеророзвідки на комплексі Vector та застосували масовані удари дронами. 

"Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА", — розповів український військовий.

Війська НАТО діяли за класичними методичками, тоді як українські сили на основі практики отриманої під час війни проти РФ. Військові ЗСУ звернули увагу на помилки угруповань НАТО, зокрема техніка рухалася великими колонами без належного маскування, піхота не використовувала укриття, а маршрути не перевірялися на наявність мін.

Результати навчань стали справжнім шоком для західних партнерів. Українська команда з 10 бійців за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях. Військові наголосили, що технології дронів кардинально змінюють сучасне поле бою і закликали НАТО переосмислити тактику ведення бойових дій та швидше підготуватися до російської загрози.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський остаточно пояснив, чому Росія проти іноземних військ, зокрема країн НАТО, в Україні.

Також "Коментарі" писали, що в США пропонують Путіну вручити приз "Людина року НАТО".



