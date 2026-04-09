Навредил больше, чем Путин: президент Чехии унизил Трампа

Президент Чехии Петр Павел подверг резкой критике заявления президента США Дональда Трампа относительно союзников по НАТО. По его словам, риторика американского лидера подрывает авторитет Альянса и играет на руку его противникам.

Петр Павел отреагировал на недавние заявления Трампа. Чешский лидер прямо указал, что президент США своими публичными высказываниями нанес репутации НАТО больше вреда, чем российский диктатор Владимир Путин.

"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за долгое время", – заявил Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что сила НАТО основывается на принципах коллективной обороны и сдерживания. По его словам именно эти принципы обеспечивают единство государств-членов и создают фактор безопасности для Европы и Северной Америки. Павел говорит, когда политики начинают публично подвергать сомнению единство Альянса или его готовность действовать совместно, это подрывает доверие к организации и ослабляет ее роль в системе международной безопасности.

Павел также ответил на критику Трампа по поводу нежелания европейских союзников участвовать в некоторых военных операциях США, в частности против Ирана. Чешский лидер отметил, что НАТО является оборонным союзом и не обязан автоматически поддерживать военные кампании вне территории стран-членов.

"Лишь когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он считал это разочарованием для всего НАТО", – сказал президент Чехии.

Кроме того, Павел добавил, что европейские партнеры не были должным образом проинформированы о целях и деталях операции США, поэтому ожидания их немедленной поддержки несправедливы.

