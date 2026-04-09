У США зробили нову заяву щодо виходу з НАТО: як пояснили

Сенатор-республіканець від штату Юта Майк Лі заявив, що Вашингтон має переглянути своє членство в НАТО. За його словами, Альянс більше не відповідає сучасним викликам безпеки, а Європа має захищати себе самостійно.

Майк Лі. Фото з відкритих джерел

Майк Лі прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо ролі НАТО та участі Сполучених Штатів у військовому союзі. За словами Лі, загрози, які існували на момент створення НАТО після Другої світової війни, нині суттєво змінилися.

"Наш вихід із НАТО назрівав давно. НАТО вичерпало себе. Загрози, що існували на момент його створення, через 76 років вже не актуальні. Протягом десятиліть Європа покладалася на американських платників податків у питаннях своєї безпеки, натомість пропонувала надто мало", — написав Лі у соціальній мережі X.

Політик також нагадав, що минулого року подав законопроєкт, який передбачає можливість перегляду участі США в НАТО.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте утримався від прямої відповіді на питання, чи справді президент Трамп розглядає можливість виходу США з організації. Після зустрічі з американським лідером він заявив, що переговори пройшли у дружній атмосфері та висловив повагу до лідерства Трампа.

Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко розкритикував союзників по НАТО. Американський лідер заявив, що альянс нібито не підтримав США тоді, коли це було необхідно. Йдеться, зокрема, про небажання країн НАТО долучатися до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Попри заяви Трампа, для виходу США з НАТО потрібне рішення Конгресу.

