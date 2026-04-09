Нашкодив більше, ніж Путін: президент Чехії принизив Трампа

Президент Чехії Петр Павел різко розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо союзників по НАТО. За його словами, риторика американського лідера підриває авторитет Альянсу та грає на руку його противникам.

Президент Чехії Петр Павел. Фото з відкритих джерел

Петр Павел відреагував на нещодавні заяви Трампа. Чеський лідер прямо вказав, що президент США своїми публічними висловлюваннями завдав репутації НАТО більше шкоди, ніж російський диктатор Володимир Путін.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Володимиру Путіну за довгий час", — заявив Павел.

Президент Чехії наголосив, що сила НАТО базується на принципах колективної оборони та стримування. За його словами, саме ці принципи забезпечують єдність держав-членів і створюють фактор безпеки для Європи та Північної Америки. Павел каже, коли політики починають публічно ставити під сумнів єдність Альянсу або його готовність діяти спільно, це підриває довіру до організації та послаблює її роль у системі міжнародної безпеки.

Павел також відповів на критику Трампа щодо небажання європейських союзників брати участь у деяких військових операціях США, зокрема проти Ірану. Чеський лідер зауважив, що НАТО є оборонним союзом і не зобов’язаний автоматично підтримувати військові кампанії за межами території країн-членів.

"Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО", – сказав президент Чехії.

Крім того, Павел додав, що європейські партнери не були належним чином поінформовані про цілі та деталі операції США, тому очікування їхньої негайної підтримки є несправедливими.

