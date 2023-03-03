Названа альтернатива членству Украины в НАТО

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал альтернативу НАТО для Украины – это ядерное оружие. Но, по словам эстонского чиновника, такой вариант невозможно реализовать на практике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание Newsweek.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников

Глава МИД Эстонии считает, что Украина должна стать членом НАТО после завершения войны.

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"Если мы скажем, что мы на практике не увидим Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет", – говорит Рейнсалу.

Эстонский политик утверждает, что подобный шаг военного альянса показывает, что конфликт с Россией не исчерпан. По мнению Рейнсала НАТО боится, что после обретения Украины статуса члена альянса придется активировать пятую статью и быть вовлеченным в войну, если РФ снова нападет.

Также Урмас Рейнсал не видит альтернативных военных альянсов для Украины. Министр иностранных дел не видит смысла копировать НАТО и приводит пример Будапештского меморандума, не давшего никакой защиты для Украины. Вместе с тем Рейнсалу видит один вариант для Украины.

"Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы доставить Украине ядерное оружие", — считает Рейнсалу,

Однако эта альтернатива выглядит только теоретически возможной, ведь такой шаг нежелателен из-за обязательств ядерных государств не распространять это оружие на другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер предложил создать новый военный союз в Европе.

Также "Комментарии" писали о том, что в Европарламенте назвали год, когда Украина попадет в ЕС.