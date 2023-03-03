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Названа альтернатива членству Украины в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии назвал альтернативу НАТО для Украины

сегодня, 12:14
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Автор:

Slava Kot

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал альтернативу НАТО для Украины – это ядерное оружие. Но, по словам эстонского чиновника, такой вариант невозможно реализовать на практике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание Newsweek.

Названа альтернатива членству Украины в НАТО

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников

Глава МИД Эстонии считает, что Украина должна стать членом НАТО после завершения войны.


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"Если мы скажем, что мы на практике не увидим Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет", – говорит Рейнсалу.

Эстонский политик утверждает, что подобный шаг военного альянса показывает, что конфликт с Россией не исчерпан. По мнению Рейнсала НАТО боится, что после обретения Украины статуса члена альянса придется активировать пятую статью и быть вовлеченным в войну, если РФ снова нападет.

Также Урмас Рейнсал не видит альтернативных военных альянсов для Украины. Министр иностранных дел не видит смысла копировать НАТО и приводит пример Будапештского меморандума, не давшего никакой защиты для Украины. Вместе с тем Рейнсалу видит один вариант для Украины.

"Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы доставить Украине ядерное оружие", — считает Рейнсалу,

Однако эта альтернатива выглядит только теоретически возможной, ведь такой шаг нежелателен из-за обязательств ядерных государств не распространять это оружие на другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер предложил создать новый военный союз в Европе.

Также "Комментарии" писали о том, что в Европарламенте назвали год, когда Украина попадет в ЕС.



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Источник: https://www.newsweek.com/only-nato-nukes-can-save-ukraine-russia-urmas-reinsalu-1785023
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