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Главная Новости Мир НАТО Названа настоящая причина, почему члены НАТО не реагируют на российские провокации с дронами
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Названа настоящая причина, почему члены НАТО не реагируют на российские провокации с дронами

НАТО никак не реагирует на российские провокации, потому что знает, что не им сдерживать нашествие россиян, а украинцам

сегодня, 16:02
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Ткачик Олеся

Еще один российский БПЛА нарушил воздушное пространство НАТО. Теперь – через Латвию. Реакция – только заявления, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, западные партнеры просто разбираются умышленно или нечаянно, российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны НАТО.

Названа настоящая причина, почему члены НАТО не реагируют на российские провокации с дронами

Российский шахед

"Если бы сейчас Украина не была де-факто гарантом безопасности стран НАТО, можно было просто констатировать факт недооценки российской угрозы. А так они успокоились — потому что украинцы, ценой десятков тысяч жизней, сдерживают это нашествие… Сдерживают наедине с врагом, хоть и при помощи партнеров", — отметил Чалый.

По его словам, в геополитике нет справедливости или нравов. Впрочем, добавляет дипломат, необходимо найти способ, чтобы единоличная оборона Украины стала коллективной и сделать это как можно скорее. При этом он напомнил, что ультиматум россияне в декабре 2021 года направляли в НАТО и Вашингтон, а напали на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, они часто залетают в Польшу и Румынию. В частности, в Румынии российский "шахед" даже столкнулся с землей. Впрочем, в Минобороны страны отметили, что это был пустырь, поэтому никто не пострадал. В ведомстве заявили, что резко осуждают подобные действия России. А в министерстве иностранных дел призвали РФ не поднимать градус эскалации.

Кроме того, как отметил директор Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в последнее время частота вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО выросла, что может свидетельствовать о новой тактике Кремля. Коваленко отметил, что слабый ответ Альянса только побуждает Россию к новым провокациям.






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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gkxRo3XbKfY6G4pnFJxJfUbpwz7KGNYRixvQHx9VqMqJ4qrQALcr4Hjydf5HLxdGl&id=100003056659575
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