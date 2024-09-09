Названа настоящая причина, почему члены НАТО не реагируют на российские провокации с дронами

Еще один российский БПЛА нарушил воздушное пространство НАТО. Теперь – через Латвию. Реакция – только заявления, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, западные партнеры просто разбираются умышленно или нечаянно, российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны НАТО.

Российский шахед

"Если бы сейчас Украина не была де-факто гарантом безопасности стран НАТО, можно было просто констатировать факт недооценки российской угрозы. А так они успокоились — потому что украинцы, ценой десятков тысяч жизней, сдерживают это нашествие… Сдерживают наедине с врагом, хоть и при помощи партнеров", — отметил Чалый.

По его словам, в геополитике нет справедливости или нравов. Впрочем, добавляет дипломат, необходимо найти способ, чтобы единоличная оборона Украины стала коллективной и сделать это как можно скорее. При этом он напомнил, что ультиматум россияне в декабре 2021 года направляли в НАТО и Вашингтон, а напали на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, они часто залетают в Польшу и Румынию. В частности, в Румынии российский "шахед" даже столкнулся с землей. Впрочем, в Минобороны страны отметили, что это был пустырь, поэтому никто не пострадал. В ведомстве заявили, что резко осуждают подобные действия России. А в министерстве иностранных дел призвали РФ не поднимать градус эскалации.

Кроме того, как отметил директор Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в последнее время частота вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО выросла, что может свидетельствовать о новой тактике Кремля. Коваленко отметил, что слабый ответ Альянса только побуждает Россию к новым провокациям.







