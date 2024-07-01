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Названы страны Альянса, которые категорически против членства Украины в НАТО

Как сообщил в интервью изданию "Главред" дипломат Александр Хара, против членства Украины в НАТО выступают США, Германия и Венгрия

сегодня, 13:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Соединенные Штаты Америки являются ключевым противником вступления Украины в НАТО. Также против выступают Германия и Венгрия, которые ведут свою игру и развивают сотрудничество с Китаем, что угрожает безопасности Альянса, говорит дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Названы страны Альянса, которые категорически против членства Украины в НАТО

Украина НАТО

В частности, он прокомментировал заявление посла Украины в Литве Петра Башни о том, что три государства НАТО не поддерживают вступление Киева в Альянс. По словам Хари, главным противником являются США, от позиции Вашингтона зависит евроатлантический путь Украины в целом.

Совершенно очевидно, говорит дипломат, что Соединенные Штаты Америки – это противник №1 принятия Украины в НАТО. Если бы США были готовы принять Украину в Альянс, другие страны могли бы изменить свое мнение, поскольку для них Штаты являются "ядерным зонтиком" и самой большой частью оборонных возможностей. Кроме того, Вашингтон имеет рычаги влияния на любого, включая Венгрию, добавил эксперт.

Кроме того, подчеркивает он, против также выступает Германия, по крайней мере, пока канцлером остается Олаф Шольц, поскольку он считает, что такой шаг вызовет существенную эскалацию в войне. Однако, если изменится политический ландшафт в Германии, возможно, позиция вступления Украины в НАТО также изменится, подчеркнул дипломат.

Третьей страной, выступающей против вступления Украины в Альянс, является Венгрия. Глава правительства Виктор Орбан пытается использовать ситуацию для получения политических преференций. При этом, говорит Хара, Орбан пытается удержаться у власти, поэтому сотрудничает с РФ и Китаем.

Дипломат добавил, что в то время, когда Европа пытается снизить свою зависимость от Китая, особенно в чувствительных отраслях, таких как коммуникации, Венгрия остается хабом для корпорации Huawei и не собирается уменьшать свою зависимость от Китая, а наоборот, увеличивает ее. Это представляет угрозу безопасности НАТО, поскольку информационные и коммуникационные технологии являются ключевыми в современном мире. Если Китай имеет возможность влиять на них, получать информацию и заниматься шпионажем, это большая опасность для Альянса, подытожил Хара.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден откровенно говорит о том, что сейчас Украине не место в НАТО.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/dva-soyuznika-i-strana-gde-u-rulya-drug-putina-kto-protiv-ukrainy-v-nato-ekspert-10577201.html?_gl=1*1trqc71*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxOTgyNzk5MC42NDYuMS4xNzE5ODI5NTE0LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxOT
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Ігор

сегодня, 13:06

Ключове тут США. Цим все сказано. Лишається 4 місяці до приходу Трампа. Тримайтесь терпіли вже не довго!


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