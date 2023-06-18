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Байден сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Президент США не поддерживает упрощенное вступление Украины в военный альянс НАТО.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден считает, что Украина должна отвечать всем требованиям НАТО по вступлению в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Байден сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Члены НАТО обсуждают План действий по членству (ПДЧ) Украины в Альянсе. Politico отмечает, что большинство стран НАТО поддерживают идею упрощенного вступления Украины. Перед вылетом Джо Байдена в Филадельфию, где он должен начать свою президентскую кампанию, журналисты уточнили, согласен ли он снять ПДЧ для Украины.


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"Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Поэтому я не собираюсь делать их путь более легким", — сказал Байден.

В то же время американский лидер отметил, что не сомневается в профессионализме украинской армии, однако его беспокоит система безопасности и коррупция в стране.

"Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема, безопасна ли их система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли она всем стандартам, которым отвечает каждая другая страна НАТО?", — говорит президент США. .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США заблокировали продажу оружия для Венгрии из-за его позиции в отношении НАТО. Венгрия и Турция — две страны НАТО, до сих пор не одобрившие вступление Швеции в военный альянс, поэтому США решили не продавать венграм военную технику на сумму около 735 млн долларов.

Также "Комментарии" писали о предполагаемом новом генсеке НАТО. Члены Североатлантического союза сходятся в том, что это должна быть женщина. Западные страны поддерживают премьер Дании, в то время как представители Восточной Европы требуют кандидата из стран бывшего СССР.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-17-23/index.html
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Обсуждения

Байденюк

сегодня, 09:34

Все правильно сказав. Нехай закони проти корупції приймають і викорінять її, тоді буде нато.


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