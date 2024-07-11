Названы страны, которые в НАТО заняли максимально осторожную позицию по членству Украины

НАТО дало понять российскому диктатору Владимиру Путину о существовании четких правил Альянса, заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он также отметил, что для Украины есть как хорошие, так и плохие новости.

Байден и Шольц

В частности, Тизенгаузен подчеркнул, что в декларации саммита НАТО была определена роль Китая, отметив, что эта страна поставляет товары двойного назначения в Россию. Для российского диктатора, выступающего против расширения НАТО, также были неприятные новости, говорит эксперт. Он отметил, что в декларации указано, что Альянс намерен расширяться на Балканах и в Причерноморском регионе.

То есть, говорит эксперт, Путину показали, что он может иметь свои желания, однако у НАТО есть свои планы.

Что касается Украины, то, по словам Тизенгаузена, она все же надеялась на более четкие формулировки, однако этому помешали США и Германия, занявшие максимально осторожную позицию, несмотря на ожидания максимальной поддержки.

Однако, говорит эксперт, Украина получит 40 миллиардов долларов на оружие и военную помощь. Кроме того, по словам Тизенгаузена, положительная новость состоит в том, что украинские бригады будут тренировать в Польше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, несмотря на то, что все говорят о том, что Украина непременно станет членом Альянса, в итоговом коммюнике членов НАТО есть пункт, который может свидетельствовать об обратном. В частности, в нем указано, что решение о членстве Украины в Альянсе должно быть принято единогласно. По мнению эксперта, этого никогда не будет.

Кроме того, в ВР также разочарованы формулировки по поводу членства Украины в НАТО, в которых нет никакой конкретики. Также Украина не получила дорожную карту движения к этому членству.





