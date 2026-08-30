Не только Сувалкский коридор: названы 5 неожиданных сценариев атаки РФ на НАТО

Как может начаться прямое столкновение России и НАТО? Не обязательно по масштабному вторжению, танковым колоннам и ракетным ударам. Одним из главных рисков для Альянса считают сценарии, при которых Москва попытается действовать постепенно, скрыто или локально – так, чтобы союзникам было сложно сразу определить масштаб угрозы и ответить на нее. Немецкое издание Bild описывает несколько сценариев, которые эксперты по безопасности рассматривают в контексте потенциального испытания Россией о готовности НАТО.

Как Россия может испытать НАТО

Удар по инфраструктуре на дне моря

Потенциальной первой целью России в войне против НАТО может стать не военная база, а критически важная инфраструктура. Речь идет о подводных кабелях связи и электроснабжения, трубопроводах и других объектах на морском дне.

Россия располагает специализированными подразделениями и подводными аппаратами, способными проводить операции на значительной глубине. Одновременное повреждение нескольких объектов могло бы повлечь за собой перебои со связью, энергоснабжением и торговлей.

Особенно опасным такой сценарий делает неопределенность: после аварии или взрыва в открытом море может потребоваться время, чтобы установить, была ли это диверсия и кто за ней стоит.

Нарвская операция с "зелеными человечками"

Другой вариант вторжения РФ напоминает события, которые наблюдал мир во время оккупации Крыма в 2014 году. В приграничном городе страны НАТО внезапно могут появиться вооруженные люди без опознавательных знаков, а Москва одновременно будет отрицать свою причастность.

В центре такого сценария рассматривают эстонский город Нарва, где значительная часть населения имеет русскоязычное происхождение. Теоретически, Россия могла бы попытаться использовать внутреннюю напряженность, провоцировать беспорядки или поддерживать сепаратистские настроения.

Для НАТО это создало бы сложную ситуацию: Альянсу пришлось бы одновременно устанавливать, кто контролирует вооруженные группы, и решать, настал ли момент для применения механизмов коллективной обороны.

Попытка захватить стратегические острова Балтики

Отдельное место в военных сценариях занимают Балтийское море и острова, контроль над которыми имеет большое стратегическое значение. В первую очередь речь идет о шведском Готланде и финских Аландских островах. В случае внезапной атаки Россия могла бы попытаться развернуть системы противовоздушной обороны и противокорабельные комплексы.

Такой шаг усложнил бы передвижение военных кораблей и опрокидывание подкреплений НАТО в страны Балтии. Именно география региона делает острова потенциально важными элементами любого кризиса.

Арктический фронт

Еще одна потенциальная точка напряжения – это норвежский архипелаг Шпицберген. Он имеет особый международно-правовой статус, а Россия сохраняет там поселение в Баренцбурге.

Один из возможных сценариев предполагает создание искусственного кризиса вокруг статуса архипелага или обвинений Норвегии в нарушении международных договоренностей. Москва могла бы использовать защиту русских людей как формальный повод для давления.

Значение Шпицбергена усиливает его близость к Кольскому полуострову, являющемуся одним из ключевых для российских военных сил регионов, где расположены важные объекты Северного флота и ядерного сдерживания.

Сувалкский коридор

Наиболее масштабным вариантом остается быстрое наступление в районе Сувалкского коридора – узкого участка между Беларусью и российским Калининградом. Теоретически российские войска могли бы попытаться совершить прорыв со стороны Беларуси и отрезать страны Балтии от остальной территории НАТО. Цель такого удара состоит в том, чтобы создать ситуацию, когда Альянс вынужден реагировать уже после захвата ключевых позиций.

Поэтому Сувалкский коридор годами остается одним из важнейших элементов военного планирования НАТО в Восточной Европе.

Обратим внимание, что описанные варианты являются сценариями потенциального развития событий, а не прогнозом неизбежного нападения России на НАТО. Их общая черта в попытке избежать очевидного момента начала войны. Диверсия, гибридная операция, локальный захват территории или быстрый военный прорыв могли бы поставить Альянс перед сложным выбором: как быстро реагировать, как доказать причастность Москвы и где проходит граница между гибридной атакой и прямой агрессией. Эта неопределенность может стать одним из главных вызовов для НАТО в случае нового обострения с Россией.

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