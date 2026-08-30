Не лише Сувальський коридор: названо 5 несподіваних сценаріїв атаки РФ на НАТО

Як може початися пряме зіткнення Росії та НАТО? Не обов’язково з масштабного вторгнення, танкових колон і ракетних ударів. Одним з головних ризиків для Альянсу вважають сценарії, за яких Москва спробує діяти поступово, приховано або локально — так, щоб союзникам було складно одразу визначити масштаб загрози та відповісти на неї. Німецьке видання Bild описує кілька сценаріїв, які експерти з безпеки розглядають у контексті потенційного випробування Росією готовності НАТО.

Як Росія може випробувати НАТО

Удар по інфраструктурі на дні моря

Потенційною першою ціллю Росії у війні проти НАТО можуть стати не військові бази, а критично важлива інфраструктура. Йдеться про підводні кабелі зв’язку та електропостачання, трубопроводи й інші об’єкти на морському дні.

Росія має спеціалізовані підрозділи та підводні апарати, здатні проводити операції на значній глибині. Одночасне пошкодження кількох об’єктів могло б спричинити перебої зі зв’язком, енергопостачанням і торгівлею.

Особливо небезпечним такий сценарій робить невизначеність: після аварії або вибуху у відкритому морі може знадобитися час, щоб встановити, чи була це диверсія та хто за нею стоїть.

Нарвська операція з "зеленими чоловічками"

Інший варіант вторгнення РФ нагадує події, які світ спостерігав під час окупації Криму у 2014 році. У прикордонному місті країни НАТО раптово можуть з’явитися озброєні люди без розпізнавальних знаків, а Москва водночас заперечуватиме свою причетність.

У центрі такого сценарію розглядають естонське місто Нарва, де значна частина населення має російськомовне походження. Теоретично Росія могла б спробувати використати внутрішню напруженість, провокувати заворушення або підтримувати сепаратистські настрої.

Для НАТО це створило б складну ситуацію: Альянсу довелося б одночасно встановлювати, хто контролює озброєні групи, і вирішувати, чи настав момент для застосування механізмів колективної оборони.

Спроба захопити стратегічні острови Балтики

Окреме місце у військових сценаріях займають Балтійське море та острови, контроль над якими має велике стратегічне значення. Насамперед ідеться про шведський Готланд та фінські Аландські острови. У разі раптової атаки Росія могла б спробувати розгорнути на них системи протиповітряної оборони та протикорабельні комплекси.

Такий крок ускладнив би пересування військових кораблів і перекидання підкріплень НАТО до країн Балтії. Саме географія регіону робить острови потенційно важливими елементами будь-якої кризи.

Арктичний фронт

Ще одна потенційна точка напруження — це норвезький архіпелаг Шпіцберген. Він має особливий міжнародно-правовий статус, а Росія зберігає там поселення Баренцбург.

Один із можливих сценаріїв передбачає створення штучної кризи навколо статусу архіпелагу або звинувачень Норвегії у порушенні міжнародних домовленостей. Москва могла б використати захист російських громадян як формальний привід для тиску.

Значення Шпіцбергена посилює його близькість до Кольського півострова, який є одним з ключових для російських військових сил регіонів, де розташовані важливі об’єкти Північного флоту та ядерного стримування.

Сувальський коридор

Найбільш масштабним варіантом залишається швидкий наступ у районі Сувальського коридору — вузької ділянки між Білоруссю та російським Калінінградом. Теоретично російські війська могли б спробувати здійснити прорив із боку Білорусі та відрізати країни Балтії від решти території НАТО. Мета такого удару у тому, щоб створити ситуацію, коли Альянс змушений реагувати вже після захоплення ключових позицій.

Саме тому Сувальський коридор роками залишається одним з найважливіших елементів військового планування НАТО у Східній Європі.

Зауважимо, що описані варіанти є сценаріями потенційного розвитку подій, а не прогнозом неминучого нападу Росії на НАТО. Їхня спільна риса у спробі уникнути очевидного моменту початку війни. Диверсія, гібридна операція, локальне захоплення території чи швидкий військовий прорив могли б поставити Альянс перед складним вибором: наскільки швидко реагувати, як довести причетність Москви та де проходить межа між гібридною атакою і прямою агресією. Саме ця невизначеність може стати одним з головних викликів для НАТО у разі нового загострення з Росією.

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