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Трамп зробив несподівану заяву про можливий напад Росії на НАТО

Дональд Трамп заявив, що не стурбований можливим нападом Росії на країни НАТО.

27 серпня 2026, 22:40
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить причин для занепокоєння через можливий напад Росії на країни НАТО. Про це він сказав 27 серпня в телефонному інтерв’ю американському виданню Axios.

Трамп зробив несподівану заяву про можливий напад Росії на НАТО

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Заява Трампа пролунала на тлі дедалі активніших попереджень європейських союзників США. Вони побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, зокрема за допомогою обмеженої військової провокації або атаки на одну з держав Альянсу.

"Я не переймаюся цим… взагалі. Немає жодної проблеми", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливу російську провокацію проти НАТО.

Окрему увагу журналістів в інтерв’ю привернула тема нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Кілька медіа повідомляли, що його поїздка могла бути пов’язана з передачею Кремлю попередження про неприпустимість нападу на країни НАТО. Трамп ці повідомлення заперечив. За його словами, Реткліфф не передавав Москві жодних подібних застережень, а сам візит був звичайною робочою зустріччю.

"Реткліфф бачиться зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Не було жодних повідомлень і нічого незвичайного", — заявив президент США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України. Обіцяна Україні ліцензія на виробництво американських систем протиповітряної оборони Patriot наразі не була передана.

Також "Коментарі" писали, що Келлог розкрив, які насправді відносини між Трампом і Зеленський.



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Джерело: https://www.axios.com/2026/08/27/trump-nato-russia-ukraine-war
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