Не только Венгрия: общую позицию Бухарестской девятки по Украине блокировала еще одна страна

На саммите Бухарестской девятки (В9) не удалось согласовать совместное коммюнике о войне в Украине. Сначала стало известно, что Венгрия не поддерживает некоторые предложения в совместном заявлении, однако теперь известно, что подобную позицию имеет президент Болгарии.



Президент Болгарии Румен Радев. Фото из открытых источников

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что нынешний саммит Бухарестской девятки отличается от предыдущих, ведь страны не смогли согласовать совместную декларацию.

"Это связано с тем, что нет полного консенсуса относительно текста этой совместной декларации, особенно по разным взглядам на то, как достичь выхода из этой кровопролитной войны", — сказал Радев.

Румен Радев объяснил, что его страна активно была вовлечена в процесс изменения совместного заявления по итогам В9.

"В результате была принята позиция, что каждая страна должна сама и в соответствии с собственными возможностями решать, как и или вообще помогать Украине — военной, финансовой или гуманитарной помощью", — рассказал Радев.

Отметим, что, несмотря на позицию Радева, болгарский парламент принял две однозначные резолюции за отправку военной помощи Украине. Радев заявляет, что есть два пути окончания войны. За первым Украина должна сразу пойти на мирные переговоры с Россией, в то время как второй предполагает, что эти переговоры состоятся после длительных поставок оружия, "которые идут абсолютно в никуда и с огромным риском для глобальной безопасности".

Саммит B9 – это региональный формат консультаций и диалога по вопросам безопасности с участием стран-членов НАТО, состоящий из Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном заявлении Радева о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что болгарский лидер начал пугать другие страны "ядерным Армагеддоном".