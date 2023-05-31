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Неожиданная кандидатура на должность нового генсека НАТО

НАТО активно ищет замену генсека НАТО Йенсу Столтенбергу, полномочия которого закончатся в конце сентября.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассматривается как возможный новый генеральный секретарь НАТО, который должен заменить Йенса Столтенберга в сентябре этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание 20 Minutos.

Неожиданная кандидатура на должность нового генсека НАТО

Педро Санчес и Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Испанские СМИ сообщают, что имя нового генсека НАТО должно было быть озвучено на саммите военного альянса в Литве, который пройдет 11 и 12 июля. Однако из-за того, что между странами-членами НАТО до сих пор продолжаются дискуссии, вопросы решили отложить до конца лета.


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Таким образом, Атлантический альянс узнает результаты выборов в Испании, которые пройдут 23 июля. Если действующий премьер-министр Испании Педро Санчес не одержит на них победы, его будут рассматривать как одного из наиболее вероятных кандидатов на должность нового генсека.

Столтенберг уже сообщал, что не намерен оставаться во главе НАТО по истечении срока своих полномочий в сентябре этого года. Йенс Столтенберг должен был покинуть пост НАТО несколько раньше, но из-за полномасштабного вторжения в Украину члены военного альянса решили продлить его полномочия.

20 Minutos отмечает, что после саммита НАТО в Мадриде в 2022 году Педро Санчес усилил свои шансы на победу за кресло генерального секретаря военного альянса.

Другими кандидатурами, которые рассматриваются на преемника Столтенберга, являются премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Словакии Зузана Чапутова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал глава Минобороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Япония сообщила, собирается ли присоединиться к НАТО.



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Источник: https://www.20minutos.es/noticia/5133247/0/sanchez-otan-alianza-relevo-elecciones/
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