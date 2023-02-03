Новый генсек НАТО: кто заменит Столтенберга

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Slava Kot
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг был жесткой рукой организации, когда союзники Украины решили помочь противодействовать российским агрессиям. Однако срок его полномочий истекает в сентябре, что привело к все большему росту предположений, кто может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico, которое пообщалось с политиками и дипломатами из входящих в военный альянс стран.
Кто заменит Столтенберга в должности генсека НАТО. Фото из открытых источнико
Чтобы выбрать нового генсека НАТО необходимо единодушное решение 30 членов НАТО, а российское вторжение затрудняет принятие решения. Следующий генеральный секретарь альянса должен продолжать поддерживать поставки оружия в Украину и развивать оборонную структуру НАТО, однако формально оставаясь в стороне.
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Politico считает, что кандидатуры на следующего генсека НАТО можно разделить на три основных группы.
Первым вариантом является идея продления срока для Столтенберга в должности руководителя организации.
Во вторую группу входят западные чиновники. Один из вероятных вариантов министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пользующийся уважением в альянсе, ранее сообщал, что работа в НАТО была бы для него хорошей возможностью. Традиционно на должность генсека рассматривают представителей Нидерландов, занимавших этот пост в общей сложности 21 год за последние 60 лет. Среди возможных вариантов это нынешний премьер-министр Рютте. Также существует вариант приглашения женщины на должность лидера альянса. Среди возможных вариантов президент Еврокомиссии фон дер Ляен, занимавшая ранее должность министра обороны Германии.
Третья группа – это кандидаты из Восточной Европы. Одним из таких кандидатов является президент Румынии Клаус Иоганнис. Другим возможным вариантом рассматривают приглашение кого-либо из стран Балтии, например, премьера Эстонии Каю Каллас или премьера Литвы Ингриду Шимоните.
Однако существует мнение, что страны Балтии слишком агрессивны, поэтому из Восточной Европы еще рассматривают президентку Словакии Зузану Чапутову.
Несмотря на возможные изменения в должности генсека НАТО, большинство ожидает, что Столтенберг продлит свои полномочия как минимум до окончания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии критикует страны НАТО за их позицию в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о стране, которая может помочь Украине своими танками. Однако ему мешает союзник по НАТО.
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