Новый генсек НАТО: кто заменит Столтенберга

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг был жесткой рукой организации, когда союзники Украины решили помочь противодействовать российским агрессиям. Однако срок его полномочий истекает в сентябре, что привело к все большему росту предположений, кто может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico, которое пообщалось с политиками и дипломатами из входящих в военный альянс стран.

Кто заменит Столтенберга в должности генсека НАТО. Фото из открытых источнико

Чтобы выбрать нового генсека НАТО необходимо единодушное решение 30 членов НАТО, а российское вторжение затрудняет принятие решения. Следующий генеральный секретарь альянса должен продолжать поддерживать поставки оружия в Украину и развивать оборонную структуру НАТО, однако формально оставаясь в стороне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Politico считает, что кандидатуры на следующего генсека НАТО можно разделить на три основных группы.

Первым вариантом является идея продления срока для Столтенберга в должности руководителя организации.

"Многолетний лидер считается надежной парой рук. Столтенберга все еще воспринимают как редкого высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие — и придерживаться сценария — даже в самых серьезных кризисах", — пишет издание.

Во вторую группу входят западные чиновники. Один из вероятных вариантов министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пользующийся уважением в альянсе, ранее сообщал, что работа в НАТО была бы для него хорошей возможностью. Традиционно на должность генсека рассматривают представителей Нидерландов, занимавших этот пост в общей сложности 21 год за последние 60 лет. Среди возможных вариантов это нынешний премьер-министр Рютте. Также существует вариант приглашения женщины на должность лидера альянса. Среди возможных вариантов президент Еврокомиссии фон дер Ляен, занимавшая ранее должность министра обороны Германии.

Третья группа – это кандидаты из Восточной Европы. Одним из таких кандидатов является президент Румынии Клаус Иоганнис. Другим возможным вариантом рассматривают приглашение кого-либо из стран Балтии, например, премьера Эстонии Каю Каллас или премьера Литвы Ингриду Шимоните.

"Годами страны восточного фланга предупреждали об угрозе со стороны России", — утверждает чиновник из Балтии.

Однако существует мнение, что страны Балтии слишком агрессивны, поэтому из Восточной Европы еще рассматривают президентку Словакии Зузану Чапутову.

Несмотря на возможные изменения в должности генсека НАТО, большинство ожидает, что Столтенберг продлит свои полномочия как минимум до окончания войны в Украине.

"Это скорее корзина имен. Я предполагаю: Столтенберг", — считает европейский дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии критикует страны НАТО за их позицию в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о стране, которая может помочь Украине своими танками. Однако ему мешает союзник по НАТО.