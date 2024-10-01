Новый генсек НАТО назвал место Украины

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Slava Kot
1 октября Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Во время выступления он назвал Украиной приоритетом в должности, а также рассказал о ее месте в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли торжественные мероприятия по случаю окончания каденции Йенса Столтенберга как лидера Альянса и назначения на эту должность Марка Рютте. Во время речи Рютте заявил о важности в его работе украинского направления.
По его словам, место Украины в НАТО, поэтому он будет пытаться выполнить обещания, принятые на прошедшем саммите Альянса в США.
Еще одним приоритетным направлением в своей работе Рютте назвал сохранение силы Альянса, укрепление его обороны и сотрудничество с другими странами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о новом генеральном секретаре НАТО Марке Рютте и поддерживает ли он Украину в войне против России.
Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО.
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