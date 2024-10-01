Новый генсек НАТО назвал место Украины

1 октября Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Во время выступления он назвал Украиной приоритетом в должности, а также рассказал о ее месте в НАТО.



Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли торжественные мероприятия по случаю окончания каденции Йенса Столтенберга как лидера Альянса и назначения на эту должность Марка Рютте. Во время речи Рютте заявил о важности в его работе украинского направления.

"Мой второй приоритет — усилить нашу поддержку Украины и еще больше приблизить ее к НАТО. Потому что не может быть длительной безопасности в Европе без сильной независимой Украины", — сказал Рютте и добавил, что война в Украине не ограничивается линией фронта, ведь в 2014 году был сбит пассажирский самолет MH17.

По его словам, место Украины в НАТО, поэтому он будет пытаться выполнить обещания, принятые на прошедшем саммите Альянса в США.

"Поэтому мы должны внести свой вклад. Мы должны выполнить пакет, согласованный на саммите в Вашингтоне — командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству. Мы должны обеспечить эту поддержку в будущем, потому что законное место Украины — в НАТО", — заявил генсек альянса.

Еще одним приоритетным направлением в своей работе Рютте назвал сохранение силы Альянса, укрепление его обороны и сотрудничество с другими странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о новом генеральном секретаре НАТО Марке Рютте и поддерживает ли он Украину в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО.