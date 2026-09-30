Нужен ли НАТО Калининград: в Альянсе дали жесткий ответ Москве на угрозы

НАТО ответило на неофициальное обращение России, в котором Москва предупредила Альянс о готовности использовать "весь арсенал" в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. Представитель НАТО Эллисон Харт назвала подобные заявления безответственной ядерной риторикой.

НАТО. Фото: из открытых источников

"Я могу подтвердить, что Россия направила неофициальное письмо в НАТО, и мы ответили на него. Мы решительно осуждаем угрозу любого применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", — заявила Харт.

По ее словам, НАТО остается оборонительным альянсом, а проводимые им учения и другие действия не представляют угрозы ни одной части российской территории. В Брюсселе также призвали Москву прекратить войну против Украины.

Поводом для дипломатической перепалки стало обращение российского посольства в Бельгии. Москва заявила о "провокационных" действиях руководства НАТО и государств-членов Альянса в отношении Калининградской области и пожаловалась на рост военной активности у западных границ России.

В российском документе содержалось предупреждение: если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной России, Москва якобы готова задействовать весь имеющийся арсенал для защиты территории.

Калининградская область является российским эксклавом на Балтике. Она не имеет сухопутной границы с основной территорией РФ и соседствует с Польшей и Литвой – обе страны входят в НАТО.

В Альянсе заявили, что не позволят подобным угрозам изменить его позицию по поддержке Украины. На фоне продолжающегося противостояния вокруг Балтийского региона обмен заявлениями между Москвой и Брюсселем усиливает внимание к рискам дальнейшей эскалации.

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