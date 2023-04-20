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В Кремле отреагировали на визит генсека НАТО в Украину

Россия отреагировала на приезд в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Украину после полномасштабного вторжения. На такую деятельность отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на визит генсека НАТО в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Руководитель Альянса впервые посетил Украину после полномасштабного вторжения России. Спикер Кремля отреагировал Дмитрий Песков на присутствие в Украине руководителя НАТО.


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"Присоединение Украины к альянсу будет представлять серьезную и значительную угрозу для нашей страны, для безопасности нашей страны", — сообщают слова Пескова российские СМИ.

Пресс-секретарь Кремля во время своего ежедневного брифинга ответил, есть ли у России оценки перспектив вступления Украины в военный союз.

"В Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО в связи с визитом Столтенберга в Киев", — говорит Песков и добавляет, что "недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации".

Столтенберг в Киеве отдал уважение украинским солдатам, погибшим во время войны, осмотрел поврежденную российскую военную технику и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали критическое заявление по поводу современных истребителей для Украины.

Также "Комментарии" писали о предупреждении США для НАТО. По мнению заместителя госсекретаря Венди Шерман, президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие в Украине. А американский исследователь терроризма Брайан Дженкинс говорит, что Путин использует ядерные угрозы сразу для двух целей.



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Источник: https://t.me/tass_agency/188798
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