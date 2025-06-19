О членстве уже речь не идет: у Зеленского назвали цель № 1 на саммите НАТО

Украина хочет от саммита НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, фиксации реального прогресса в отношениях с Альянсом. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Накануне саммита в Гааге координируем позиции и ожидания Украины. Партнеры должны знать: сейчас ключевое — решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина — НАТО", — отметил Ермак.

По его словам, президент Украины очертил критически важные потребности обороны – прежде всего речь идет о дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.

"РФ усиливает террористические удары по гражданским, и наши партнеры должны ответить усилением защиты", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой обсудили координацию позиций для достижения справедливого и прочного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс засекретит важные сведенья о военной помощи Украине. Заявление генсека цитирует Clash Report.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет The Guardian.



