О НАТО украинцам все же придется забыть: какое решение готовят США по Украине

CNN: Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ

1 декабря 2025, 10:24
Несмотря на то, что членство Украины в НАТО прописано в Конституции Украины Киев могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Североатлантического Альянса и Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

О НАТО украинцам все же придется забыть: какое решение готовят США по Украине

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были детально обсуждены", — сообщил источник СNN, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс.

Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Однако источник CNN сообщает, что переговорщики обсудили возможный вариант, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", — добавил источник CNN.

При этом, сообщается, что в случае, если Вашингтон договорится с Москвой на двусторонней основе, или, если Россия хочет получить определенные гарантии от НАТО на многосторонней основе, то для этого не будут привлекать Украину к процессу принятия решений.

Окончательное решение относительно того, что будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул источник CNN.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли РФ заблокировать вступление Украины в НАТО: что теперь говорит Рютте.




Источник: https://edition.cnn.com/2025/12/01/europe/us-ukraine-talks-russia-war-analysis-intl-hnk
