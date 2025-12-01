О НАТО украинцам все же придется забыть: какое решение готовят США по Украине

Рубрики
Несмотря на то, что членство Украины в НАТО прописано в Конституции Украины Киев могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Североатлантического Альянса и Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".
Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников
Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.
Однако источник CNN сообщает, что переговорщики обсудили возможный вариант, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.
При этом, сообщается, что в случае, если Вашингтон договорится с Москвой на двусторонней основе, или, если Россия хочет получить определенные гарантии от НАТО на многосторонней основе, то для этого не будут привлекать Украину к процессу принятия решений.
Окончательное решение относительно того, что будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул источник CNN.
