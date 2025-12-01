Про НАТО українцям таки доведеться забути: яке рішення готують США щодо України

Незважаючи на те, що членство України в НАТО прописане в Конституції України, Київ можуть позбавити шляхи вступу до НАТО після низки домовленостей країн-членів Північноатлантичного Альянсу та Російської Федерації. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Членство України у НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", — повідомило джерело СNN, натякаючи на те, що в деяких сферах, ймовірно, було досягнуто незначного прогресу.

Зазначається, що одним із "найпроблемніших аспектів" первісної мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Однак джерело CNN повідомляє, що переговорники обговорили можливий варіант, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які мають бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

"Україну не змушуватимуть офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", — додало джерело CNN.

При цьому повідомляється, що у випадку, якщо Вашингтон домовиться з Москвою на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то для цього не залучатимуть Україну до процесу прийняття рішень.

Остаточне рішення щодо того, що буде дуже делікатним компромісом, ще не ухвалене, і врешті його прийме президент України Володимир Зеленський, підкреслило джерело CNN.

