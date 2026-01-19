О статье 5 НАТО теперь можно забыть: что произошло с Альянсом последние недели

Заявления США о возможном установлении контроля над Гренландией спровоцировали серьезный кризис внутри НАТО и поставили под сомнение единство Североатлантического альянса. Намерение президента США Дональда Трампа добиться "полной и абсолютной покупки Гренландии" вызвало резкую реакцию европейских союзников и заметно обострило трансатлантические отношения, пишет The Economist.

17 января Дональд Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из восьми европейских стран, которые за два дня до этого направили военные контингенты в Гренландию. По словам американского президента, уже в июне тариф может вырасти до 25% и будет действовать до достижения соглашения о переходе острова под контроль США. В соцсетях Трамп обвинил союзников в создании "крайне опасной ситуации для безопасности и выживания нашей планеты".

Переговоры между американскими и датскими чиновниками, прошедшие на прошлой неделе, завершились безрезультатно. На этом фоне в Гренландии и Дании прошли массовые акции протеста под лозунгом "территория не продается". Европейские лидеры жестко отреагировали на давление Вашингтона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никакие угрозы не повлияют на позицию Европы, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что ЕС не поддастся шантажу, а глава британского правительства Кир Стармер назвал действия США "абсолютно ошибочными".

В Европе усиливаются опасения, что даже без применения силы возможное "бескровное" поглощение Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО о коллективной обороне. Бывшая посланница США при Альянсе Джули Смит отмечает, что подобный прецедент может серьезно ослабить способность НАТО противостоять России, даже если формально союз продолжит существовать.

