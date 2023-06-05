Один из кандидатов в генсек НАТО объявил, что не будет вести борьбу

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не намерен соревноваться за кресло руководителя военного альянса НАТО. Испанский политик прокомментировал слухи, которые распространились в СМИ по поводу его кандидатуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Europa Press.



Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото из открытых источников

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Руководитель испанского правительства Педро Санчес объявил, что ранее попавшая в сеть информация о его вероятном назначении на замену Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО является ложной.

Санчес указал, что информация появилась в печати, чтобы навредить его репутации перед выборами. По мнению премьер-министра Испании, слухи о готовности возглавить НАТО распространились из-за того, чтобы нанести вред его репутации, ведь таким образом указывают на якобы сосредоточенность Санчеса работать не на внутренней арене для испанцев.

"Это одна из мистификаций, которые распространились за последние несколько недель. Теперь я могу сказать вам нет", — сообщил Педро Санчес о своей кандидатуре на пост генсека НАТО.

Наиболее вероятными кандидатурами на пост нового генерального секретаря НАТО называют Каю Каллас, Ингриду Шимоните, Марка Рютте, Урсулу фон дер Ляен и Зузану Чапутову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что испанское издание 20 Minutos указало Педро Санчеса одним из возможных кандидатов на должность нового генсека НАТО. Действующий руководитель военного альянса Йенс Столтенберг покинет этот пост в конце сентября.



Также "Комментарии" писали, что Риши Сунак лоббирует британца на должность следующего генсека НАТО. Британский премьер-министр совершит визит в Соединенные Штаты, где попытается убедить Джо Байдена поддержать кандидатуру на замену Йенсу Столтенбергу.