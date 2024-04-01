Один из штатов США может не оказаться под зонтиком НАТО: чем это грозит

Мало кто знает, но американский штат Гавайи из-за географических и исторических причуд не подпадает под действие пакта НАТО. Поэтому Североатлантический Альянс не обязан его защищать в случае нападения. Так, фактически союзники Штатов не должны вступать в войну, если кто-то нападет на базу Военно-морских сил США в Перл-Харборе или на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования к северо-западу от Гонолулу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

США - НАТО. Фото: из открытых источников

Президент аналитического центра Тихоокеанского форума в Гонолулу Дэвид Санторо объясняет это тем, что 50-й штат не является частью континентальной части Соединенных Штатов. Исключение прописано в Вашингтонском договоре, созданном за 10 лет до того, как Гавайи стали штатом.

Отмечается, что в Государственном департаменте подтвердили это журналистам, однако отметили, что статья 4 предусматривает проведение консультаций между членами НАТО, если территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из них находится под угрозой.

Ряд экспертов считает, что из-за политической ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе необходимо более внимательно отнестись к этому вопросу. Например, военные базы США на Гавайях могут играть жизненно важную роль в случае агрессии Южной Кореи или обороны Тайваня.

Старший директор Индо-Тихоокеанской программы внешней политики и политики безопасности Тихоокеанского форума Джон Хеммингс считает, что такой статус Гавайев устраняет "элемент сдерживания" для Китая. Также он говорит, что стоит включить в состав НАТО остров Гуам, где расположена американская военно-воздушная база Андерсен.

Другие аналитики уверены, что в случае нападения на Гавайи или Гуам союзники Соединенных Штатов поставят на первое место связи с государством, а не формальность в договоре.

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