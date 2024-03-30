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Планирует ли РФ нападение на одну из стран НАТО: в Альянсе сделали заявление

В НАТО не увидели признаков того, что РФ планирует нападение на одну из стран Альянса

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день нет явных признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Delfi.

Планирует ли РФ нападение на одну из стран НАТО: в Альянсе сделали заявление

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", — отметил Роб Бауэр.

На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если Россия начнет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны — позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать", — добавил Бауэр.

Он добавил, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения

Адмирал также отметил, что не боится повторного избрания Дональда Трампа президентом США.

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Источник: https://rus.delfi.lv/
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