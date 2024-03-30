Планирует ли РФ нападение на одну из стран НАТО: в Альянсе сделали заявление

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день нет явных признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Delfi.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: из открытых источников
На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если Россия начнет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.
Он добавил, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения
Адмирал также отметил, что не боится повторного избрания Дональда Трампа президентом США.
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