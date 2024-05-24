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Орбан начал качать свои права уже НАТО: чего хочет для Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что его страна хочет получить особые условия в составе НАТО, пишет Bloomberg. Более того, по его словам, якобы над этим уже работают юристы страны

сегодня, 13:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна идет к переосмыслению своего членства в НАТО. По его словам, юристы и офицеры страны уже работают над созданием специальной концепции, позволяющей Венгрии сохранить свое членство в Альянсе, однако не принимать участия в тех решениях, которые он будет принимать.

Орбан начал качать свои права уже НАТО: чего хочет для Венгрии

Виктор Орбан

В частности, Орбан хочет, чтобы Венгрия как член НАТО получила возможность не участвовать в действиях Альянса за его пределами.

Известно, что Будапешт принимает участие в двух миссиях НАТО за пределами его территории, в частности, в Ираке и Косово. Члены Североатлантического альянса также могут отказаться от любых военных миссий.

Как отмечает Bloomberg, заявления венгерского премьера прозвучали в тот момент, когда НАТО работает над подготовкой пакета поддержки для Украины. Известно, что он будет представлен на саммите лидеров стран Альянса в Вашингтоне в июле.

По информации СМИ, эти меры будут включать большую роль Североатлантического альянса на оперативном уровне в координации поставок вооружений и обучения для Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию НАТО по поводу выделения дополнительных средств Украины. В частности, по информации Министра иностранных дел Венгрии, НАТО планирует выделить для Украины 100 млрд долларов. Именно поэтому, по его мнению, перспектива установления мира в Европе становится все более "удаленной". Кроме того, он добавил, что официальный Будапешт не хочет принимать в этом участия и давать деньги, которые бы поддержали Украину. При этом он добавил, что программа НАТО по поддержке Украины рассчитана на многие годы, что может означать, что война в Украине скоро не завершится.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-24/hungary-working-to-redefine-its-nato-membership-orban-says?srnd=homepage-americas
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