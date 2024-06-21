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Орбан сказал, как можно победить Россию и пойдет ли на это Запад

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что РФ можно победить, но цена этой победы будет очень высокой

сегодня, 18:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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НАТО планирует провести военную миссию в Украине, но Венгрия не будет участвовать в ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. При этом, по его словам, президент России Владимир Путин напал на Украину, в нарушение всех принципов международного права, и Запад видит в этом возможность ослабить Россию.

Орбан сказал, как можно победить Россию и пойдет ли на это Запад

Виктор Орбан

Венгерский премьер убежден, что победить Россию можно только ценой сотен тысяч жизней. Однако он подчеркнул, что вопрос состоит в том, станет ли Украина членом НАТО.

"Запад хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что она того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без родителей или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", – заявил Орбан.

По словам венгерского политика, у Будапешта соглашение с генеральным секретарем НАТО о том, что Венгрия не будет участвовать в миссии Альянса в Украине. При этом Орбан подчеркнул, что НАТО планирует военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Кроме того, глава правительства Венгрии подчеркнул, что его страна достигла такого же соглашения не только с действующим генеральным секретарем, но и со следующим. Именно поэтому Орбан убежден, что никто из НАТО не будет оказывать давление на Венгрию.

Венгерские журналисты отмечают, что НАТО не готовится к военной миссии в Украине в прямом смысле, но альянс планирует углублять сотрудничество между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины. Участие в таком сотрудничестве добровольно и не накладывает на Венгрию никаких обязательств, поэтому ей не нужны особые гарантии для отказа от участия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Трампа , Украине не нужно было обещать членство в НАТО.




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Источник: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20240621/orban-viktor-alakul-a-terv-a-haboru-nyerteseivel-fizettetjuk-meg-a-brusszeli-birsagunkat-693833
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