От НАТО требуют перестать водить Украину за нос и четко объявить критерии членства

Соединенные Штаты Америки отказались пригласить Украину в НАТО из-за опасений, что это может привести к втягиванию членов Альянса в войну, заявил политолог Олег Лесной. Он отметил, что позиция США не отвечает политике мировых лидеров, о чем ранее указывал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина НАТО

Очевидно, политолог говорит, что американцы сами себе определили "красную линию" и не желают ее переступать. По его словам, в США считают, что вступление Украины в НАТО может привести к втягиванию членов блока, в том числе и самих Штатов, в войну.

При этом политолог добавил, что украинцы уже неоднократно демонстрировали, что эти красные линии можно пересекать без негативных последствий.

Лесной подчеркнул, что Украина готова подождать, но требуется четкий сигнал от Запада.

По большому счету, не столько нам нужен сигнал, сколько России, чтобы она понимала четко, что уже начались необратимые процессы. Сейчас РФ пока не слышит этого. И что происходит? Давайте посмотрим на логику Путина: пока я сражаюсь, Украина не в НАТО. И это подталкивает Россию продолжать атаки, пугать Запад. И удивительно, что Запад сам это нарисовал и этого боится", — говорит Лесной.

При этом он напомнил, что в так называемом мирном плане диктатора Путина указывается, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

"Их очень пугает НАТО. И если бы на Западе подумали, просто сели бы и без дополнительных эмоций проанализировали, то поняли бы, что Путин этого боится. А значит, это нужно сделать. Однако логика, к сожалению, в больших кабинетах того же Вашингтона другая. Мне кажется, очень ошибочно в этом историческом моменте”, — подчеркнул политолог.

По его мнению, Западу следует предоставить Украине более четкие формулировки по членству в Альянсе.

Если вы хотите, чтобы мы победили в войне, дайте нам победить. Если не готовы нас принять в НАТО, объясните причины и нарисуйте перспективы. Потому что есть только размытые формулировки, что Украина еще не готова. А что такое не готово? Или мы, то есть блок, еще не готовы. А что значит вы не готовы? У каждого "не готовы" есть один, два, три, четыре, пять пунктов, может, 10, а может, и сто. Но назовите их, чтобы мы прекрасно понимали, что открытая дверь — это 10 пунктов, а мост — это пять пунктов", — сказал Лесной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО послали сигнал Зеленскому, чтобы он не смел критиковать нерешительность Альянса.



